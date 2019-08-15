مؤشرات البورصة تواصل الهبوط بمنتصف التعاملات

أضافت مؤشرات البورصة المزيد من النقاط الخاسرة في منتصف تعاملات، اليوم الخميس - آخر تعاملات الأسبوع - بدعم من عمليات بيع مؤسعة قادها المتعاملون الأجانب والعرب، تلك التي قابلتها مشتريات واضحة من قبل المصريين.



وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "إيجى إكس 30" بنسبة 1.73%، فاقدًا نحو 252 نقطة ليصل إلى مستوى 14288 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.13% تعادل 88. 0 نقطة خسارة ليصل إلى مستوى 539.15 نقطة.



وانخفض المؤشر الأوسع نطاقًا "إيجى إكس 100" بنسبة 0.68%، ليصل إلى مستوى 1422 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 460 نقطة.