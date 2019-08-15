الفارس محمد طاهر يعلن جاهزيته للألعاب الإفريقية بالمغرب

عاد إلى القاهرة الفارس الدولي محمد طاهر زيادة قادما من فرنسا بعد أن شارك فى معسكر استعدادا لدورة الألعاب الإفريقية التي ستقام بالمغرب في الفترة من 19 أغسطس الجاري وحتى 31 من الشهر نفسه.



وأوضح طاهر أن مشاركته فى عدد من البطولات الدولية فى الفترة الأخيرة كانت احتكاكًا قويًا بالمدراس العالمية المختلفة وأبطال العالم فى اللعبة وخطوات مهمة نحو أوليمبياد طوكيو 2020، مضيفًا أنه جاهز للألعاب الإفريقية ويطمح فى تحقيق الميدالية الذهبية.



وتوجه طاهر بالشكر إلى وزارة الشباب والرياضة وإلى المهندس هشام حطب، رئيس الاتحاد المصري للفروسية ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية وابنك الأهلي المصري، الراعى الرسمي لفريق الفراعنة الأوليمبى الذي ينتمي إليه وإلي روابط الرياضية الوكيل الحصري له والتى كانت في استقبال اللاعب بالمطار.



وشارك طاهر مؤخرًا في سلسلة من البطولات العالمية، أهمها الجائزة الكبرى في بلجيكا، التى تعد أقوى البطولات العالمية في الفروسية، محققًا المركز الثاني والميدالية الفضية بعد التفوق على فرسان عالميين وأوليمبيين من فرنسا وبريطانيا وألمانيا.