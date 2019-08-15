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محافظات

تفريغ 4970 طن رخام وتداول 25 سفينة بموانئ بورسعيد

الخميس 15/أغسطس/2019 - 01:17 م
جريدة الدستور
بورسعيد: شيماء محمد
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن، اليوم الخميس، 25 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وغادر الميناء 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد خروج سفينة حاويات، ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين.

كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وهي السفينة JAOHAR LIVIA وجنسيتها سيراليون ويبلغ طولها 103 أمتار والغاطس 6.7 متر وذلك لتفريغ 4970 طن رخام بالميناء. ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينة.

وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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