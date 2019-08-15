انتداب الأدلة الجنائية لكشف ملابسات حريق شقة في حلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية، الخميس، بندب الأدلة الجنائية؛ لمعاينة حريق شقة سكنية، وإعداد تقرير حول سبب الواقعة، وكشف ملابساتها.



كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق في إحدى الشقق بحلوان، فتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني وتمت محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق بدون وقوع إصابات.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.