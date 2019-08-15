الخارجية الأمريكية تدين سجن ناشطات الحجاب في إيران

أدانت الخارجية الأمريكية اليوم الخميس، النظام الإيراني لحكمه على ياسمين أرياني، ومنيرة عربشاهي، وموجان كيشافارز، بالسجن لمدة 55 عامًا للاحتجاج على قوانين الحجاب الإلزامية، كما قالت الخارجية الأمريكية "نحث جميع الدول على إدانة هذا الانتهاك الخطير".



كانت القوات الإيرانية قد ألقت القبض على ياسمين آرياني في طهران خلال احتجاجات 2 أغسطس 2018، حيث تم نقلها في سيارة الأمن الداخلي لمحبسها في سجن قرتشك الشهير في العاصمة الإيرانية.



كما اتهمت الحكومة الايرانية الناشطات بـ"التجمع والتواطؤ للعمل ضد الأمن القومي" و"الدعاية ضد النظام" وكذلك "تشجيع وإعداد أسس للفساد والدعارة"، حيث كان النشطاء يمشين من دون حجاب داخل مترو طهران، ويقمن بتوزيع الزهور على الركاب.