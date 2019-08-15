المجلس العسكري السوداني يحسم أسماء "مجلس السيادة"

أفادت صحيفة باج نيوز السودانية، الخميس، بأن المجلس العسكري الانتقالي في السودان حسم خياراته فيما يتعلق بأسماء المجلس السيادي، باخيتار خمسة من أعضائه الحاليين.



ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، أن الفريق عبدالفتاح البرهان سيكون رئيسًا للمجلس، بعضوية الفريق محمد حمدان والفريق شمس الدين كباشي والفريق ياسر العطا والفريق صلاح عبد الخالق، وذلك من بين سبعة أعضاء كانوا يشغلون المجلس الانتقالي.



ومن المقر أن تحسم مساء اليوم، قوى الحرية والتغيير، أسماء المجلس السيادي ورئيس الوزراء وأسماء القضاء والنائب العام في اجتماع موسع يضم "مجلس القيادة، الآلية التنسيقية، اللجنة العليا للترشيحات".



واجتمعت اللجان الفنية لقوى التغيير بحسب صحيفة "سودان تربيون" أمس الأربعاء، لتسهيل الاختيارات في اجتماع اليوم.



ومن المنتظر أن يحتفل السودان بعد غدٍ السبت، بالتوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية، المتفق عليها بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في 4 أغسطس الجاري، والخاصة بالفترة الانتقالية لعام 2019.



وطبقًا للجدول الزمني المتفق عليه بين الطرفين، فإن إعلان التشكيل الوزاري الجديد سيكون في 28 أغسطس الجاري، يسبقه تسمية رئيس الوزراء وأعضاء المجلس السيادي.