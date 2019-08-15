تشريح جثة ربة منزل انتحرت بـ"سم فئران" فى مصر القديمة

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، تحت إشراف المستشار سمير حسن، المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة الكلية، بتشريح جثة ربة منزل لقيت مصرعها عقب تناولها "سم فئران" بسبب حالتها النفسية والمادية؛ وإعداد تقرير حول سبب الوفاة.



وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء أهلية المجني عليها لسماع أقوالهم في الواقعة، وتسليمهم الجثمان.



وكان قسم شرطة مصر القديمة قد تلقى إخطارًا من مركز السموم يفيد باستقبال سيدة تخلصت من حياتها، ووفاتها عقب يومين من وجودها في المركز.



انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتم التحفظ على الجثمان، ونقله لمشرحة زينهم، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حول الواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.