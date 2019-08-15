ضبط صاحب شركة استولى على 9 ملايين جنيه من مواطنين بالدقهلية

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بالدقهلية بالتنسيق مع ضباط مباحث قسم شرطة أول المنصورة، من ضبط صاحب مكتب استيراد وتصدير لاتهامه بالنصب على عدد من المواطنين بمبالغ مالية تخطت قيمتها 9 ملايين جنيه.



وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود معلومات لضباط مباحث الأموال العامة بتواجد "سليمان النحاس شلبي" 42 سنة، صاحب مكتب استيراد وتصدير، بمدينة المنصورة.



وبتقنين الإجراءات واستئنذان النيابة تمكنت قوة أمنية من ضبطه، وبالفحص تبين أن المتهم نصب على عدد من المواطنين في مبالغ مالية تخطت 9 ملايين جنيه نتيجة إيهامهم بتشغيلها في تجارة الهواتف المحمولة نظير أرباح شهرية إلا أنه اختفى ولم يرد المبالغ.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم إرفاقه بالمحاضر الأصلية، وأخطرت النيابة العامة بالواقعه لمباشرة التحقيقات.