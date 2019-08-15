انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة في أوسيم

قررت نيابة أوسيم، الخميس، ندب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل شقة سكنية، ولم يسفر عن وقوع خسائر بشرية؛ لبيان سبب الحريق، وبيان إذا كانت توجد شبهة جنائية أم لا.



وكانت غرفة عمليات نجدة الجيزة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة في أوسيم، فتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع إصابات.