السوشيال ميديا تحاكم فيلم "خيال مآتة"

بين الهجوم والإشادة يقف فيلم خيال مآته الذي تم عرضه بالسينمات ثاني أيام عيد الأضحى حائرًا، واستخدم الجميع السوشيال ميديا للتعبير عن رأيهم بالفيلم وظن البعض أنها حملة ممنهجة ضده، إلا أن البعض الآخر خرج ليؤكد أن الفيلم لا يليق بتاريخ النجم أحمد حلمي.



فقالت شيماء أشرف على حسابها بموقع تويتر: "نصيحه يا جماعة.. محدش يدخل فيلم #خيال_مأته لاحمد حلمي.. فيلم سيء وممل جدا جدا جدا.. فيلم ممطوط ولا قصة ولا حبكة ولا مواقف بجد خسارة الوقت والمجهود والفلوس".



وتباينت الآراء على السوشيال ميديا فغرّدت آية علاء قائلة: "فيلم #خيال_مآتة مايتصنفش كوميدي أو رومانسي أو دراما أو تراجدي هو عكس كل دا وبجد رائع وبسيط كدا.. وبجد أحمد حلمي كان واحشنا في السينما وهو بصراحة أبدع هو والكاست كله والفيلم حلو قوي".



وقال الناقد أندرو محسن عبر صفحته على الفيس بوك: "في واحد من مشاهد فيلم وش إجرام، طه أو محمد هنيدي، بيبقى داخل يقتحم بيت مع العصابة والمفروض إنه يفتحلهم الباب عشان يدخلوا.

في الأول بيطلع آلة حادة يرسم بيها دايرة على زجاج الباب زي المجرمين المحترفين، ويقول للي معاه حد شاف الشغل النضيف ده قبل كده؟ وبعدين بكل سذاجة بيخبط بقوة بضهر المسدس على الزجاج ويكسره ويبقى الدايرة اللي رسمها دي ملهاش لزمة، وفي الآخر بيفتح الباب من الأكرة عادي جدًا.

افتكرت المشهد ده لما شفت أفلام العيد، وتحديدًا الفيل الأزرق 2 وخيال مآتة، وطبعًا في قبلهم أفلام كتير بتتبع نفس أسلوب هنيدي في المشهد ده، اللي هو إيه؟

إن السيناريو يفضل يبني في حاجات ويقدم تفاصيل وبعدين يجيبلنا نهاية في الآخر بتهدم كل الشغل اللي عمال يبنيه من الأول أو بتتعارض معاه بشكل واضح، وكأن المؤلف مشاشف بداية الفيلم.

الأزمة الحقيقية إن المشهد بتاع وش إجرام كان كوميدي لكن اللي بيتعمل في الأفلام المفروض إنه جدا".



وتوالت الأزمات منذ عرضه إذ تعرض فيلم "خيال مآته"، لعملية قرصنة، وتم تسريب الفيلم بجودة عالية على العديد من المواقع الإلكترونية، بالرغم من منافسته حاليًا في دور العرض السينمائية، ووصوله للمركز الثاني في تحقيق الإيرادات، وتسابقه مع فيلم "أولاد رزق 2"، والفيل الأزرق 2".



