هبوط اضطراري لأول طائرة كهربائية نرويجية

هبطت أول طائرة كهربائية نرويجية اضطراريا على بحيرة، في انتكاسة لاستراتيجية الطيران في البلاد، غير أن الشرطة أعلنت أن الطيار والراكب لم يصبهما سوء.



كانت شركة تشغيل المطارات أفينور المالكة للطائرة قد أبلغت رويترز العام الماضي بأنها تأمل في تسيير رحلات تجارية بطائرات كهربائية بحلول 2025.



وكان يقود الطائرة ذات المقعدين رئيس أفينور التنفيذي داج فالك بيترسن، والذي كان قد دعا عددا من الشخصيات المرموقة لاستعراض فرص التحليق بالطائرات الكهربائية.