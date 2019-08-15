فتوح يطالب بتأهيل المصانع المصرية للتصدير

طالب المهندس عمرو فتوح عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، وعضو جمعية مستثمري مدينة بدر الصناعية، بضرورة تأهيل المصانع المصرية إلى التصدير إلى الخارج، ولاسيما بعد المكانة الكبيرة التي حصلت عليها مصر خلال الفترة الماضية.



وأكد فتوح خلال تصريحات خاصة له، أن الحكومة المصرية تستهدف مضاعفة الصادرات من 26 مليار دولار إلى 50 مليار دولار فى 2025 من خلال الإستراتيجية الجديدة للصادرات وإعادة هيكلة برنامج جديد لرد الاعباء التصديرية والذى سيتم تطبيقه اعتبارا من السنة المالية الجديدة.



وأشار عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة نجح فى إعادة هيكلة الاقتصاد وعودة الصناعة المصرية إلى القدرة التنافسية العالمية وشمل الاصلاح خطوات عديدة فى مقدمتها توفير الطاقة والتشريعات الاقتصادية والحد من البيروقراطية وتوقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية مع العديد من الدول.

