انكماش الاقتصاد الألماني بسبب تراجع الصادرات

كشفت الأرقام الرسمية عن انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 1ر0 فى المائة في الربع الثاني من العام خلال الفترة من أول إبريل حتى نهاية يونيو الماضي.



وأرجع مكتب الإحصاء الاتحادي هذا التراجع في إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالربع الأول من العام لانكماش الصادرات الألمانية، وبهذه النتيجة يتراجع معدل النمو السنوي للاقتصاد الألماني إلى 4ر0 في المائة.



وكان الاقتصاد الألماني تجنب بصعوبة السقوط في حالة ركود العام الماضى.



وقال عدد من خبراء الاقتصاد، إن المؤشرات الأولية عن نتيجة العام بأكمله مازالت غير واضحة، حيث جاءت عمليات الاستطلاع لعملية التصنيع التي أجريت خلال يوليو الماضي قاتمة.



ومن ناحية أخرى، فإنه رغم أن كافة الأرقام جاءت سلبية غير أن إنفاق الأسر والحكومة ارتفع حيث جاء الاستثمار خارج قطاع التشييد.