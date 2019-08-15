إستراتيجية جديدة لتطوير قطاع القطن والنسيج في أوغندا

وضعت أوغندا إستراتيجية متكاملة لتطوير قطاع القطن والمنسوجات والملابس التي يمكن أن توفر 50 ألف وظيفة و650 مليون دولار كعائدات تصدير إضافية على مدى السنوات الثماني القادمة.



وذكرت صحيفة "إيست أفريكان" الصادرة في كينيا، أنه الإستراتيجية الجديدة التي تأتي ضمن خطة التنمية الوطنية، تهدف إلى زيادة زيادة إنتاج القطن في أوغندا، كما ستوظف المصانع 50 ألف عامل يكسبون مجتمعين 50 مليون دولار سنويًا.



وتهدف الإستراتيجية، التي وضعتها الهيئة الوطنية للتخطيط في كمبالا، إلى إحياء سلسلة القيمة المضافة لإنتاج القطن في غانا والاستثمار في الملابس الموجهة للتصدير وكذلك مصانع إنتاج الملابس التي تعتمد في البداية على النسيج المستورد.



وجاء في الوثيقة: "في حين أن أوغندا في وضع يمكنها من بيع نسيجها من القطن، فإن الإجراء الموصى به هو بيع خيوط ونسيج ذات قيمة مضافة عالية الجودة إلى المنطقة وتصبح منتجًا رئيسيًا للملابس للأسواق المحلية والإقليمية والدولية".