براتب 10 آلاف جنيه.. "القوى العاملة" تقبل طلبات 100 وظيفة بالسعودية

تبدأ وزارة القوى العاملة، من الأحد وحتى الخميس المقبل، قبول طلبات 100 وظيفة للعمل على مهنة جزار دواجن لشركة المراعي بمدينة حائل بالمملكة العربية السعودية.



وأعلنت الوزارة، أن المرتب الأساسي لمهنة جزار دواجن يبلغ 2004 ريال سعودي شهريا، فضلا عن 400 ريال بدل طعام، أي بما يوازي 10 آلاف و600 جنيه مصري، بالإضافة إلى توفير المسكن للشباب العزب المؤمن عليهم من الشركة، وتأمين صحي، وعقد عمل، وإجازة سنوية بتذكرة طيران ذهاب وعودة، ومصاريف وأتعاب التوظيف والتأشيرة، وتذكرة السفر على حساب الشركة السعودية، ولن تقبل أية طلبات غير مستوفاة للشروط المطلوبة.



وأوضحت الوزارة، أنه يشترط في المتقدم أن يكون لديه خبرة مثبتة من 3 إلى 4 سنوات في مهنة جزار دواجن، وأن يكون السن من 25 إلى 40 سنة، وأن يكون حاصل على مؤهل متوسط أو أقل أو إجادة القراءة والكتابة، وأن يجتاز الاختبارات العملية ومقابلات التوظيف من اللجنة السعودية المختصة.



وأوضحت الوزارة، أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل "قسم تلبية الاحتياجات بالخارج"، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، خلال الفترة المشار إليها، وذلك بالسيرة الذاتية.