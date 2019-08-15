سان جيرمان يفرض قوانينه لعودة نيمار إلى برشلونة

لا تزال صفقة رحيل النجم البرازيلى نيمار دا سيلفا عن ناديه الحالى باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الميركاتو الصيفى الحالى، تشغل اهتماما كبيرا من صحافة أوروبا، خاصة فى ظل تقدم المفاوضات مع برشلونة الإسباني.



وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن نادى باريس سان جيرمان، حدد مطالبة لبرشلونة من أجل رحيل نجمه البرازيلى نيمار، خلال المفاوضات التى تمت بين الطرفين خلال الأيام القليلة الماضية.



وأضافت الصحيفة أن إدارة النادى الباريسي، اشترطت الحصول على مقابل مادى، لا يقل عن 100 مليون يورو، بالإضافة إلى لاعبين، وهو الأمر الذى لا يرغب البارسا فى تنفيذه، خاصة وأنه أنفق أكثر من 200 مليون يورو الصيف الحالى على ضم الرباعى جريزمان، دى يونج، نيتو وفيربو.