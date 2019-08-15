الحكومة تُطلق خريطة الأراضي الصناعية والفرص الاستثمارية سبتمبر المقبل

كشف مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية، عن إتاحة خريطة الاستثمار الصناعي أول سبتمبر المقبل، والتي سيتم إطلاقها تجريبيا على المستثمرين، وستتولى الهيئة عملية تحديث بيانات الخريطة باستمرار.



وتعد الخريطة أول دليل للأراضي والمناطق الصناعية تتوفر بها بيانات كاملة عن الأراضي الشاغرة الجاهزة للاستثمار في المدن الجديدة والمحافظات وكذلك أراضي المطور الصناعي المتوفر عليها المساحات والمزايا التفضيلية والعمالة المتوفرة والأسعار والفرص الاستثمارية المتاحة، ويقوم المستثمر بالتقديم عليها أونلاين، وعند قبول طلبه يتوجه للهيئة بالمستندات اللازمة لاستكمال إجراءات التخصيص".



جاء ذلك في بيان لهيئة التنمية الصناعية اليوم الخميس، حول اجتماع المهندس غازي مع وفد من جامعة جنوب شرق الصين "SEU برئاسة وانج شنجبينج المسئول عن إجراء المسح الخاص بالمناطق الصناعية الصينية بالخارج، لبحث سبل التعاون في المجالات الصناعية والترويج للفرص الاستثمارية والاستفادة من خبرات الجانب الصيني في التنمية الشاملة والتخطيط العمراني للمناطق الصناعية في مصر.



وقد شهد الاجتماع وفد شركة شانج جينج للاستثمار التابعة لمجموعة مانكاي الصينية برئاسة مايوجين رئيس الشركة ومحسن الششتاوي نائب رئيس الشركة، حيث تم الوقوف على آخر المستجدات وموقف أعمال الشركة فيما يتعلق بتطوير مدينة النسيج الصينية بالسادات وتذليل كافة العقبات التي تواجههم.



وأوضح غازي أن قانون إدارة المناطق الصناعية الجديد جاري الانتهاء منه وسيتم إعلانه قريبا، وأضاف أن الهيئة ستقدم ملفا يتضمن شرحا وافيا للمناطق الصناعية بمصر للاستعانة به في الدراسة التي تتم من الجانب الصيني وبيان سبل تطوير تلك المناطق والترويج لتلك المناطق استثماريا لدى الصين ودول طريق الحرير، مشيرا إلى أن الجانب الصيني أفاد بموافاة الهيئة بالدراسات السابقة التي قامت بها الجامعة في بعض الدول الأخرى.



كما استعرض غازي خلال الاجتماع المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها مصر، وما تشهده من خلق مناخ استثماري جديد يرتكز على الإصلاحات التشريعية وتيسير الإجراءات للمستثمرين وعلى رأس تلك القوانين قانون حوافز الاستثمار وقانون تيسير استخراج التراخيص الصناعية.



وأوضح أن رؤية الهيئة بالنسبة للمدن والمناطق الصناعية الجديدة المزمع إنشاؤها ستتم بناء على أنشطة صناعية محددة تستهدفها الحكومة للتقليل من الواردات لتغطية فجوة استيرادية لمنتجات بعينها من خلال تعميق التصنيع المحلي.



وأشار إلى أن الصين على رأس قائمة الدول المصدرة لمصر، معربا عن أمله في تشجيع الشركات الصينية على ضخ استثمارات صناعية وإقامة خطوط إنتاجها داخل مصر.



واستعرض غازي تخطيط مدينة كوم أوشيم الصناعية المتكاملة المزمع إنشاؤها بنظام المناطق الأيكولوجية الخضراء، والتي تقام على أعلى المعايير التكنولوجية العالمية وباستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وإعداد منظومة متكاملة لإدارة المخلفات كما ستشتمل على جامعة تكنولوجية ومنطقة خدمات لوجستية، موضحا أن الهيئة في هذا الصدد تستهدف عدة صناعات ذات جدوى اقتصادية واستراتيجية ووذات تكنولوجيا فائقة لجذب الاستثمارات إليها خلال المرحلة المقبلة بالمنطقة، فضلا عن الصناعات كثيفة العمالة، وذلك في إطار سعي الهيئة لتعميق التصنيع المحلي.



على جانب آخر، أكد غازي أن الهيئة على أتم الاستعداد لتقديم كافة التسهيلات وتذليل كافة التحديات التي تواجه الشركة الصينية سواء الخاصة بالهيئة أو التدخل لحلها لدى الأجهزة الأخرى وتوفير التيسيرات اللازمة لإقامة المنطقة الصناعية النسيجية بالسادات، وخاصة أن الشركة بدأت الترويج والتعاقد المبدئي مع شركات صينية للعمل بالمنطقة.