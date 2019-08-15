السعودية تدخر 251.8 مليار ريال خلال 3 أشهر

بلغت قيمة الادخار الإجمالية في المملكة العربية السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري، نحو 251.8 مليار ريال، وذلك بما يعادل 35.05 % من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 718.5 مليار ريال للفترة ذاتها، مواصلا نموه على أساس سنوي للربع الرابع على التوالي.



والادخار هو متغير اقتصادي رئيس يمثل الفرق بين الدخل المتاح والإنفاق الاستهلاكي النهائي، وهو بند التوازن في حساب استخدام الدخل ضمن مجموعة الحسابات الجارية.



ووفق تحليل استند إلى بيانات رسمية، فإن الادخار الإجمالي في المملكة خلال الربع الأول سجل نموا بـ2.8 % بما يعادل 6.89 مليار ريال، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي 2018 البالغ نحو 244.9 مليار ريال.



ونما الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول بنسبة 2.8%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ ارتفع بنحو 19.35 مليار ريال.



وارتفع الإنفاق الاستهلاكي النهائي الذي يشمل القطاعين الخاص والحكومي خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 3.7 %، ليبلغ 436.44 مليار ريال مقابل 420.7 مليار ريال في الفترة نفسها من 2018.



وبلغ حجم الدخل القومي الممكن التصرف به نحو 688.3 مليار ريال، إذ سجل نموا بنسبة 3.4 % بما يعادل 22.65 مليار ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.



وسجل الادخار خلال الربع الأول من العام الجاري، أعلى ادخار في ربعين، فيما يعد حجم الادخار خلال الربع الأول من عام 2017 أعلى حجم ادخار ربعي بقيمة 394.4 مليار ريال وذلك بحسب البيانات التاريخية المتوفرة.