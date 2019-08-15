نيمار في حفل المطربة البرازيلية باولا فرنانديز

هرب البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم الفريق الكتالوني السابق ولاعب فريق باريس سان جيرمان، من الضغوط التي يمر خلال في الفترة الأخيرة، بالمشاركة في حفل غنائي جنوب البرتغال.



ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن نيمار تواجد في حفل المطربة البرازيلية، باولا فرنانديز.



والتقط نيمار صورة مع الفرقة الموسيقية في غرفة الكواليس، كما صعد إلى المسرح رفقة المطربة البرازيلية لتحية الجماهير.

