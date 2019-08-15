ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما هيروين وبانجو في السحر والجمال

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال، وبحوزتهما كمية من مخدري الهيروين والبانجو بقصد الاتجار.



أسفر استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان "السحر والجمال" عن ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان بالشرقية، وبحوزته 300 جرام لنبات البانجو المخدر، سلاح أبيض، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار.



كما تم ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان بالشرقية؛ لاتجاره في المواد المخدرة مُتخذًا من مدينة العاشر من رمضان بالشرقية مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبحوزته 50 جراما من مخدر الهيروين وزنت 50 جرام، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقي العناصر الإجرامية.