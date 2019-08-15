براتب 3000 جنيه.. "القوى العاملة" تعلن توافر فرص عمل في بني سويف

أعلنت وزارة القوى العاملة توافر عدد من فرص العمل الجديدة، بأحد المطاعم الشهيرة في بني سويف، براتب 3000 جنيه.



وتتضمن الوظائف المتاحة بالمطعم 4 دليفري، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، 2 كاشير، و2 شيف مخبوزات، وأن يكون المتقدم لتلك الوظائف حاصل على مؤهل مناسب.



ويطلب المطعم، 2 شيف شاورما، 2 شيف فول وطعمية، على أن يكون المتقدم لتلك الوظائف حاصل على مؤهل مناسب.



وتتميز الوظائف المتاحة، بتوافر تأمين صحي، تأمين اجتماعي.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01015558587، أو 01154441897، والتواصل مع المدير المسئول أحمد عبد الظاهر، أو التوجه لمقر المطعم في الطريق الدائري، أمام مدخل أبو سليم.