"الأفريقي للتنمية" يمول مشاريع في السنغال بـ67 مليار فرنك

وقع وزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون السنغالي آمادو هوت، اليوم الخميس، مع ماريا لورا كين أوليغاد المديرة العامة لأفريقيا الغربية في البنك الأفريقي للتنمية، في العاصمة السنغالية (داكار) على اتفاقيتين بقيمة 67 مليار فرنك أفريقي.



وأوضحت الإذاعة السنغالية، اليوم، أن الاتفاقية الأولى خاصة بمشروع تطوير القيمة المضافة للمياه بتمويل مشترك من بنك التنمية الآسيوي وصندوق نمو أفريقيا.



وتتعلق الاتفاقية الثانية بمشروع الدعم المؤسسي لتعبئة الموارد الداخلية وجاذبية الاستثمارات بتمويل من صندوق التنمية الأفريقي.



يذكر أن البنك الأفريقي للتنمية، هو مؤسسة تمويل تنموية متعددة الأطراف تم إنشائها للمساهمة في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في البلدان الأفريقية.



فقد تأسس مصرف التنمية الأفريقي في عام 1964 ويتألف من ثلاثة كيانات: وصندوق التنمية الأفريقي والصندوق الاستئماني النيجيري.