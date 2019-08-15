النيران تلتهم عقار مكون من 4 طوابق في قنا

نشب حريق هائل في عقار مأهول، مكون من 4 طوابق بمدينة فرشوط، شمال قنا، بسبب مخزن في الطابق السفلي، والذي تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه دون خسائر بشرية.



تلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة فرشوط، يفيد نشوب حريق في مخزن بسبب سوء التخزين في عقار مكون من 4 طوابق ملك عبد الهادي فضل، بشارع المستشفى بفرشوط، وتصاعدت أدخنة الحريق إلى جميع الطوابق، واحتجاز السكان.



وتمكنت قوة من الحماية المدنية، برئاسة المقدم أحمد سعيد نعيم، والنقيب علاء الدين محمد، من السيطرة على الحريق قبل امتداده وإنقاذ جميع السكان، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.