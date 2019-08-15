زيدان يسعى لضم مانى

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن محاولة زين الدين زيدان المدير الفنى لنادى ريال مدريد الإسبانى، التعاقد مع النجم السنغالى ساديو مانى من نادى ليفربول الإنجليزي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.



وفقا لموقع "سوكر لينك" الفرنسي، فإن زيدان اتصل بمهاجم ليفربول ساديو مانى، من أجل إقناعه بالانضمام إلى صفوف ريال مدريد، خلال الميركاتو الصيفى الحالى، لتعزيز الجانب الهجومى للفريق.



وأضاف التقرير الفرنسي أن عدم نجاح مدرب النادى الملكى فى الحصول على خدمات النجم السنغالى، يرجع إلى المطالب المادية الضخمة من جانب إدارة الريدز، بجانب رفض فلورنتينو بيريز رئيس الميرنجى بسبب وجود إيدن هازارد والبرازيلى رودريجو.

