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عالم

كيف ترى مصر حل الأزمة في ليبيا؟

الخميس 15/أغسطس/2019 - 12:15 م
جريدة الدستور
ألفت الكحلي
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أكدت وزارة الخارجية المصرية أن الحل في ليبيا لا يمكن إلا أن يكون ليبيًا خالصًا يتوافق عليه الليبيون بدون تدخلات أو إملاءات من أطراف خارجية، موضحة أن هذا هو جوهر رؤية مصر للحل السياسي للأزمة الليبية.

وشددت الخارجية المصرية على ضرورة إعلان جميع الأطراف الليبية رفضها القاطع للتدخلات الخارجية في الشأن الليبي، والانتهاكات الموثقة لقرارات الأمم المتحدة والتي تقوم بها أطراف معروفة تصدّر السلاح والعتاد وتُسهل نقل المقاتلين الإرهابيين إلى ليبيا على مرأى من المجتمع الدولي.

من جانبه، أكد السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق أن أسوأ ما يصيب حركة وطنية هو أن تلجأ أطراف منها لجهة أجنبية وتلجأ أطراف أخرى لجهات أجنبية مخالفة، مشددًا على أن ذلك يفرض حل يناسب الأطراف الأجنبية علي حساب المصلحة الوطنية، كما الحال في دول عربية وإقليمية.

وأكد بيومي أن مصر باعتبارها أقرب دولة إلى ليبيا وعلى دراية بجميع أطراف النزاع فيها، فإن لديها القدرة على المساعدة في لم شمل الأطراف الوطنية الليبية، كما أن أمن ليبيا هام لمصر لتأمين حدودها الغربية من تسلل قوي إرهابية معادية لمصر، ولديها جالية مصرية في ليبيا يواصل أغلبهم البقاء في ليبيا والاسهام في نهضتها وتقدمها، ولنا مصلحة في حمايتهم.

وأشاد بيومي بالبيان المصري الذي طالب الأطراف الليبية المختلفة بعدم اللجوء إلى جهات خارجية أجنبية لتسوية القضية الليبية.

وكانت مصر قد أكدت في بيان وزارة الخارجية أنه يتعين الآن البدء في عملية التسوية الشاملة في ليبيا، والتي يجب أن تستند لمعالجة شاملة للقضايا الجوهرية وعلى رأسها قضية عدالة توزيع الموارد في ليبيا والشفافية في إنفاقها، واستكمال توحيد المؤسسات الليبية، وحل الميليشيات المسلحة وجمع أسلحتها على النحو الوارد في الاتفاق السياسي الليبي.

واستضافت مصر العديد من الاجتماعات مع مختلف الأطراف الليبية والإقليمية والدولية المعنية بالأزمة في ليبيا، بهدف كسر الجمود السياسي ودفع جهود التوصل لحل شامل للأزمة، فضلًا عن المشاركة بالمؤتمرات الإقليمية والدولية حول ليبيا، وعقد العديد من المشاورات الثنائية مع الدول المعنية بالشأن الليبي، بهدف تبادل وجهات النظر حول آخر تطورات الأزمة الليبية، واستعراض الجهود المصرية الرامية لحلحة الأزمة.

وتبذل مصر جهودًا حثيثة لرعاية مسار توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، حيث استضافت القاهرة ست جولات من المفاوضات بين أفراد الجهات العسكرية من الشرق والغرب الليبي، وجارِ استكمال تلك الجهود حتى تحقيق الهدف بتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

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