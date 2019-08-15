خطوات تخصيب اليورانيوم من "الكعكة الصفراء" حتى القنبلة النووية

انتشر في الفترة الأخيرة مصطلح تخصيب اليورانيوم ومدى أهميته وخطورته، حيث يتم استخدامه في الأغراض العسكرية التي تهدد الكثير من الدول، وبشكل عام فإن اليورانيوم من أكثر العناصر الكيميائية كثافة في العالم على الإطلاق، وهو فلز لونه أبيض ويميل إلى اللوم الفضي، وله العديد من النظائر أبرزهم على الإطلاق اليورانيوم 235 واليورانيوم 238.



يتحول اليورانيوم من صورته الطبيعية إلى يورانيوم مخصب ولكن لتحقيق هذا؛ يمر بالعديد من العمليات الكيميائية غير السهلة على الإطلاق.



يستخرج اليورانيوم من باطن الأرض وبعد استخراجه يتم نقله إلى المطاحن ثم يفصل عن المواد الأخرى، ويتحول إلى أكسيد عن طريق مجموعة من العمليات الكيميائية الدقيقة، حيث يصبح على شكل مسحوق يطلق عليه اسم "الكعكة الصفراء"، وهو في هذه المرحلة غير صالح لتوليد الكهرباء.



توضع الكعكة الصفراء في براميل معدنية خاصة ويتم معاملتها بشكل دقيق للغاية، حيث يتم تحويل الكعكة الصفراء إلى غاز وهو سادس فلوريد اليورانيوم.



يوجد نوعان من اليورانيوم المخصب 235 منخفض ومرتفع التخصيب، حيث تصل نسبة تركيز اليورانيوم في المخفض مابين 3 و5%، وهي الحالة التي يتم استخدامها من أجل توليد الطاقة في مفاعلات الطاقة النووية السلمية، بينما يكون تركيز اليورانيوم المرتفع التخصيب حوالي 20% وهو المستخدم في مفاعلات الأبحاث النووية، ولكن لتصنيع القنبلة النووية نحتاج إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة 90 %.