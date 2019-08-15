شنت الإدارة العامة للمرور، عدة حملات مرورية بكل الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم.



أسفرت الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 4128 مخالفة مرورية متنوعة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.



يأتى ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتحقيق الانضباط المروري، ومواجهة حوادث المرور.