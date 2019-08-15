بعد تغليظ العقوبات.. أبرز التعديلات على قانون مكافحة المخدرات

أقر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، فى دور الانعقاد الماضى، تعديلات جديدة على بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960، في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.



تأتي أهم التعديلات التي أدخلها المشروع على قانون مكافحة المخدرات والتي تسهم في التصدي لمشكلة المواد المخدرة، سواء كانت مخلقة كيمائية أو نباتية، وسيقضي على الاستروكس وأنواع المخدرات الجديدة.



ويواجه هذا التعديل تنامي مشكلة المخدرات المستحدثة وسرعة انتشار المؤثرات النفسية الجديدة، فضلًا عن استخدام العناصر الإجرامية الخطرة للعديد من المواد غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطني من خلال إضافتها إلى نباتات، ومواد أخرى للحصول على ذات تأثير المواد المخدرة وإغراق الأسواق بها.



وفي ظل القانون القديم يستطيع المجرمون الإفلات من العقاب في ضوء عدم إدراج تلك المواد بالجداول المشار إليها وتعاظم المخاطر الناتجة عن تعاطي تلك المواد.



وينص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطي المواد التخليقية المخدرة، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.



ويحكم بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة، وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.



كما يحكم بمصادرة الأرض التي زرعت بالنباتات المشار إليها إذا كانت هذه الأرض المملوكة للجانى، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حكم بإنهاء سند حيازته.



وينص على أن يحكم بإغلاق كل محل يرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى، إذا أدار المكان أو هيأه للغير لتعاطي الجواهر التخليقية.



ويعفى كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها، بالنسبة إلى المواد التخليقية، حيث كان الإعفاء مقصورًا في القانون القائم على المواد المخدرة.



ويعاقب بالإعدام كل من جلب أو صنع أو أنتج مواد تخليقية ذات أثر تخديري أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية.



وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف ولا تزيد على 500 ألف جنيه كل من حاز أو أحرز بقصد الاتجار الجواهر المشار إليها.



وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن 50 ألفًا ولا تزيد على 200 ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الإحراز بغير قصد من القصود.



ويعاقب بالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن 200 ألف ولا تزيد على 300 ألف جنيه كل من أدار مكانًا أو هيأه للغير لتعاطي الجواهر التخليقية أو سهل تقديمها للتعاطي.



ويصدر الوزير المختص قرارات بالضوابط والمعايير المتعلقة بتحديد الجواهر التخليقية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.