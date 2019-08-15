رصد 20 ألف مخالفة مرورية متنوعة

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات أمنية موسعة على مستوى الجمهورية لضبط المخالفين للقانون.



أسفرت الحملات- خلال 24 ساعة- في مجال ضبط المخالفات المرورية وإشغالات الطرق، عن ضبط 20567 مخالفة مرورية متنوعة، و787 مخالفة مرافق متنوعة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية، وذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإحكام السيطرة الأمنية.