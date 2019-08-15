العقارات والبنوك تدفعان بورصة دبي للهبوط بمستهل التعاملات

هبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.20% خاسرا 33.84 نقطة ليصل إلى مستوى 2797.85 نقطة، بضغوط هبوط قطاعي العقارات والبنوك.



وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 180.1 مليون سهم محققة ما قيمته 135 مليون درهم من خلال تنفيذ 2697 صفقة ل33 سهما، وارتفعت 5 أسهم، وانخفض 28 سهما.



وتراجعت 7 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 2.13%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 2.12%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.35%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.22%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.21%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.07%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.84%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 1.88%.



وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم الإثمار القابضة بنسبة 5.28%، ثم سهم شركة دي إكس بي إنترتيمنتس بنسبة 2.19%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 8.82%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 6.42%.