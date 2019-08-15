ضبط 3 سائقين تحت تأثير المواد المخدرة أثناء القيادة

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات أمنية موسعة على مستوى الجمهورية لضبط المخالفين للقانون.



أسفرت الحملات- خلال 24 ساعة- عن فحص 59 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 3 منهم.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية، في إطار مواصلة الحملات الأمنية لإحكام السيطرة الأمنية.

