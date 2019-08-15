شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات أمنية موسعة على مستوى الجمهورية؛ لضبط المخالفين للقانون ومواجهة أعمال البلطجة في كافة المجالات.



أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة عن ضبط (302) دراجة نارية مخالفة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.



يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.