"فيفا" يشيد بمحمد صلاح بعد التتويج بالسوبر الأوروبى

هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الفرعون المصري محمد صلاح، وفريقه الإنجليزي ليفربول، بالفوز ببطولة السوبر الأوروبي، مساء أمس الأربعاء، أمام البلوز.



وأرسل "فيفا" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة لفريق ليفربول يتوسطهم محمد صلاح، مشيدًا بالفرعون المصري قائلًا: "الملك المصري.. مو صلاح.. مو صلاح".



وأضاف الاتحاد الدولي لكرة القدم: "نحن الأبطال يا صديقي.. مبروك لعشاق الليفر".



يذكر أن فريق الريدز حقق لقب السوبر الأوروبي بعد الفوز على تشيلسي "البلوز" بركلات الجزاء، بعد انتهاء وقت المباراة والوقت الإضافي بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "فودافون أرينا"، في العاصمة التركية إسطنبول.