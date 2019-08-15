سقوط 10 بلطجية في قبضة "الداخلية"

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات أمنية موسعة على مستوى الجمهورية؛ لضبط المخالفين للقانون ومواجهة أعمال البلطجة في كافة المجالات.



أسفرت الحملات- خلال 24 ساعة- عن ضبط 25 متهمًا مطلوب ضبطهم وإحضارهم، كما تم ضبط 10 متهمين لممارستهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية، في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإحكام السيطرة الأمنية.

