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حوادث

ضبط 98 قضية مخدرات بحوزة 112 متهمًا

الخميس 15/أغسطس/2019 - 11:51 ص
جريدة الدستور
عمرو المزيدي
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شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات أمنية موسعة على مستوى الجمهورية لضبط المخالفين للقانون، ومواجهة أعمال البلطجة في كل المجالات.

أسفرت الحملات- خلال 24 ساعة- عن ضبط 98 قضية مخدرات بحوزة 112 متهمًا، منها ضبط كمية من مخدر الحشيش وزنت 5.382 كيلو جرام، وكمية من مخدر البانجو وزنت 510 جرامات، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 580 جرامًا، وكمية من الأفيون وزنت 50 جرامًا، وكمية من مخدري الأستروكس والفودو وزنت 530 جرامًا، و2007 أقراص مخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية، في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإحكام السيطرة الأمنية.

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