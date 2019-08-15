398.3 أرباح "ايبيكو" بالنصف الأول

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية "ايبيكو" ارتفاع ارباحها بنحو طفيف خلال النصف الأول من العام الجاري.



وأوضحت الشركة في افتتاحها للبورصة اليوم الخميس، أنها حققت أرباحًا بلغت 398.3 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 388.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2018، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.



وارتفعت مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 1.7 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.4 مليار جنيه في النصف المقارن من 2018.



وعلى مستوى الأعمال المستقلة، تراجعت أرباح الشركة خلال الفترة إلى 371.2 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 368.5 مليون جنيه في النصف الأول من العام الماضي.



وحققت المؤشرات المالية أرباحًا بلغت 371.2 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 368.5 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2018.