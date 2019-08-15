"الداخلية" تنفذ 37 ألف حكم قضائي متنوع

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات أمنية موسعة على مستوى الجمهورية لضبط المخالفين للقانون ومواجهة أعمال البلطجة في كافة المجالات.



أسفرت الحملات- خلال 24 ساعة- عن تنفيذ 37128 حكمًا قضائيًا متنوعًا، منها 98 حكم جناية، و9010 أحكام حبس جزئى، و2144 حكم حبس مستأنف، و20484 حكم غرامة، و5392 حكم مخالفة.



يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

