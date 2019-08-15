الأكثر قمعًا لمنتقديها.. إيران تنشىء وزارة جديدة لمراقبة الإنترنت

بعدما فرضت الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات على المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني الذي تأسس بأوامر من المرشد الإيراني علي خامنئي، إثر حجب النظام الإيراني آلاف المواقع والتطبيقات، تعتزم إيران إنشاء وزارة جديدة يطلق عليها وزارة الثقافة 2، تهتم بمراقبة الفضاء الإلكتروني والإنترنت ومواقع وشبكات وتطبيقات التواصل الاجتماعي.



وقال وزير الثقافة الإيراني عباس صالحي، اليوم الخميس، إن الحكومة الإيرانية وضعت خطة لتأسيس الوزارة رقم 2 في غصون ثلاث سنوات.



يذكر أن النظام حرم الإيرانيين من التداول الحر للمعلومات، فضلًا عن حملة القمع ضد الصحفيين والمنتقدين للنظام وفقًا لنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.



ووفقًا لتقارير حقوقية، تعتبر إيران واحدة من أكثر الحكومات قمعًا خلال السنوات الخمس الماضية، حيث أنها تحظر مواقع التواصل الاجتماعي منذ احتجاجات 2009 التي قُمعت بعنف دموي، لكن العديد من الإيرانيين يستخدمون برامج كسر الحجب لدخول المواقع والتطبيقات.