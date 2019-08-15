"الداخلية" تضبط 28 سلاحًا ناريًا

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات أمنية موسعة على مستوى الجمهورية لضبط المخالفين للقانون ومواجهة أعمال البلطجة في كل المجالات.



أسفرت الحملات- خلال 24 ساعة- عن ضبط 28 سلاحًا ناريًا بحوزة 24 متهمًا، منها 3 بنادق آلية، و4 بنادق خرطوش، و3 طبنجات، و18 فردا محليا و54 طلقة مختلفة الأعيرة، و5 خزائن متنوعة، و178 قطعة سلاح أبيض.



يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

