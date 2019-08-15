واشنطن تعرب عن القلق إزاء تحركات عسكرية صينية في هونج كونج

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لهيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية أن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق حيال تقارير بشأن ما وصفته بتحركات شبه عسكرية لضباط بالشرطة المسلحة الصينية في شينجين على امتداد الحدود مع هونج كونج.



وأكد المتحدث أن واشنطن تحث بكين بقوة على الوفاء بالتزاماتها بموجب الإعلان الصيني البريطاني المشترك السماح لهونج كونج بممارسة درجة عالية من الحكم الذاتي.



وقد أصدر السيناتور الديمقراطي إليوت إينجل، رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ، ومايكل ماكاول رئيس الجمهوريين باللجنة، بيانا مشتركا أشارا فيه إلى ما وصفاه بتهديدات الصين بالتدخل العسكري ضد المتظاهرين في هونج كونج.



وقال المشرعان في البيان، بعد مضي ثلاثين عاما على حادثة ميدان تيانانمين، إنهما يشعران بالقلق من أن الصين تفكر مجددا في القمع الوحشي ضد المتظاهرين السلميين.



وحث المشرعان الصين على تجنب ارتكاب مثل هذا الخطأ.