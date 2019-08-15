الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي العميد جعفر علوان، للتعزية في وفاة علوية ذكي، والعميد المنتصر فخر الدين، للتعزية في وفاة المرحومة علية عبد الله الانجباوي.



كما أوفد العميد محمد إبراهيم مهران، للتعزية وفاة المرحوم عميد طبيب بيطري عمرو علي هاشم عبد الرحمن.. وإبلاغ أسرهم خالص العزاء والمواساة.