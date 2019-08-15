ضبط 14 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في بني سويف

أحبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، محاولة بيع 14.500 طن دقيق بلدي مدعم، بالسوق السوداء في بني سويف.



تمكن قسم مباحث التموين بمديرية أمن بنى سويف من ضبط صاحب ومدير مخبز بلدي مقيم بدائرة مركز شرطة ناصر؛ لاتجاره في الدقيق البلدي المدعم وبيعه بالسوق السوداء، وبحوزته داخل مسكنه 290 جوال دقيق بلدى مدعم وزنت جميعها 14.500 طن.



بمواجهته أقر بتجميع وحيازة الدقيق البلدي المضبوط بقصد بيعه بالسوق السوداء، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

