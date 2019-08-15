السيسى يصدق على اتفاقية نقل السجناء بين مصر والمغرب

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم 50 لسنة 2005 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم جنائيًا بعقوبات سالبة للحرية بغرض تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم، بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، والموقعة في القاهرة بتاريخ 14 يناير 2004.



وكان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار بجلسته المعقودة في 20 مارس 2005.