اعترافات المتهمين بقتل سائقي توك توك في النهضة

قررت نيابة الخانكة، الخميس، حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بقتل سائقي توك توك بطلق ناري، بعد استدراجهما لسرقه التوك توك الخاص بهما.



وكشفت التحقيقات، أن المتهمين "خالد. م" 28 عامًا، "يوسف.ح" 30 عامًا، و"محمد. س" 29 عامًا، عاطلين، اعترفوا أمام النيابة بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة التكاتك بعد استدراج أصحابها إلى المناطق النائية.



وأقر المتهمون بأن المتهم الأول هو من استقل التوك توك مع المجني عليهما في منتصف الليل واستدرجهما إلى طريق الجبل الأصفر مدعيًا أنه لم يستطع السير على أقدامه، وقبل الاقتراب من طريق الجبل الأصفر أعطى المتهم الأول إشارة للمتهمين الآخرين للاستعداد وهي رنة بسيطة على الهاتف المحمول.



وأضافوا، أنه فور وصولهم طلبوا من المجني عليهما ترك التوك توك والنزول منه، لكنهما رفضا وحاولا دهسهم به، فشدوا أحدهما حتى سقط من التوك توك، وأطلقوا عليه طلقتين من سلاح ناري، ووقف المجني عليه الثاني فطلبوا منه النزول وفور نزوله أطلقوا عليه النار هو الآخر وسحبوا الجثتين بعيدًا عن الطريق، واستولوا على هواتفهما ومبلغ 374 جنيهًا كان داخل التوك توك.



وتابع المتهمون: "قمنا ببيع التوك توك لدى (ن. ع) بمبلغ 20 ألف جنيه وقسمنا المبلغ على أنفسنا"، معترفين بسرقة 4 تكاتك بذات الطريقة على فترات متباعدة.



وكشفت تحقيقات النيابة، أن المجني عليهما "عبدالرحمن. م" والشهير بـ"كرشة"، و"حمدي. ع" سائقي توك توك، يعملان عليه لمساعدة أسرهما في مصاريف المعيشة، وتم استدراجهما لغرض سرقة التوك توك.



وكشفت مناظرة نيابة السلام أن الجثتين لشابين في العقد الثاني من عمرهما يرتديان ملابسهما كاملة، وبجثة الأول طلق ناري في الصدر والبطن والمجني عليه الثاني به طلق ناري في الكتف والصدر.