كشف غموض العثور على جثتين داخل "توك توك" في الخانكة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من كشف ملابسات واقعة العثور على جثتي شخصين داخل "توك توك" بالقليوبية، حيث تبين أن وراء الواقعة عاطل وتم القبض عليه.



تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية، بالعثور على "توك توك" وبداخله جثتى طالب 18 سنة، وبه إصابة بعيار ناري بالصدر، وسائق "توك توك" 19 سنة، وبه إصابة بجرح غائر بالرقبة، مُقيمان بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة، والعثور بداخل المركبة على آثار دماء ونصل معدنى "كتر".



تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، 18 سنة، مقيم بعزبة أبوعليان بدائرة المركز.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، بمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، وقرر أنه بتاريخ الواقعة وحال تواجده بمسكنه تناهى لسمعه صوت شجار حاد بين المجني عليهما وأحد الأشخاص، وحال استطلاعه الأمر ومحاولة الفصل بينهم تعدى المجني عليهما عليه بالضرب وحاولا إصابته بالكتر "المعثور عليه" مما أثار حفيظته، فأحضر سلاح نارى "بندقية آلية" من مسكنه، وأطلق أعيرة نارية تجاههما فأحدث إصابتهما التي أودت بحياتهما وفر الشخص الذي كان يتشاجر معهما هاربًا، وأرشد عن السلاح المستخدم "بندقية آلية وبخزينتها 8 طلقات".



أمكن ضبط الهارب، وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال المتهم، وعلل سبب التشاجر بينه والمجني عليهما لخلاف مالى بينهم، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.