السيسي يُصدق على خطة لتجديد الخط الأول للمترو بـ350 مليون يورو

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرار رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٩ بالموافقة على اتفاق حكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، بشأن تطوير وتجديد الخط الأول لمترو القاهرة، والذي يتيح البنك بمقتضاه قرضًا لمصر تبلغ قيمته ٣٥٠ مليون يورو، وهو الاتفاق الموقع في فيينا بتاريخ ١٨ ديسمبر ٢٠١٨.



نشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.