إلغاء مئات الرحلات الجوية المحلية فى اليابان

ألغت شركات الخطوط الجوية في اليابان 720 رحلة محلية كانت مقررة يوم الخميس، بسبب عاصفة استوائية قوية تقترب من غربي اليابان.



وقد تم إلغاء معظم الرحلات الجوية التي تربط مطار هانيدا في طوكيو بمطارات في غربي اليابان.



وتقول شركات الخطوط الجوية إنها قد تلغي المزيد من الرحلات، وذلك تبعا لحركة العاصفة.



وتدعو الشركات المسافرين للتحقق من آخر المعلومات المتعلقة برحلاتهم.