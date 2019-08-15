ضبط شخصين لحيازة كيلو حشيش بالسلام

تمكنت مباحث مديرية أمن القاهرة، من القبض على شخصين بحوزتهما كيلو من مخدر الحشيش بالسلام، وحرر محضر بالواقعة.



ونجحت إدارة مكافحة المخدرات، في ضبط شخصين، سبق اتهام أحدهما في 3 قضايا آخرهم "مخدرات"، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة السلام أول مُستقلين سيارة "ملك وقيادة أحدهما"، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،340 كيلو جرام - مبلغ مالى- 2 هاتف محمول).



بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، وتم تحرير باتخاذ الإجراءات القانونية.