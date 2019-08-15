زيدان يغير رأيه بشأن خاميس

أُجهضت خطة زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي المالكي "ريال مدريد"، بعد فشل إبرام صفقة مع بوجبا وضمه لصفوف الفريق في ظل طلب مان يونايتد لمبلغ 180 مليون يورو للتخلي عن خدمات اللاعب الفرنسي؛ وهو ما رآه المرينجي رقمًا فلكيًا مبالغًا فيه.



ويفكر مدرب النادي الملكي في مراجعة خياراته وحسب صحيفة "آس" الإسبانية فإنه رفض التوقيع مع كريستيان إريكسين، لاعب وسط توتنهام، وفان دي بيك، لاعب آياكس، لأنه لم يكن يريد سوى بوجبا لتدعيم خط الوسط.



وعلاوةً على ذلك هناك تفكير في الإبقاء على أكبر قدر ممكن من الخيارات على المستوى الهجومي، وذلك بعدم بيع الويلزي جاريث بيل، إضافةً إلى الكولومبي خاميس رودريجيز، الذي ارتبط كثيرًا بالانتقال إلى أتلتيكو مدريد أو نابولي منذ بداية الصيف.