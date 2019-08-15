كبار إسبانيا يستعدون للموسم الكروي الجديد

يواجه قطبا العاصمة الإسبانية ريال مدريد وجاره أتلتيكو تحديا كبيرا لإزاحة برشلونة عن العرش المحلي بعدما أظهر الفريق الكاتالوني استقرارا كبيرا في المستوى في الموسمين الماضيين عندما توج بطلا دون خسارة، بإشراف مدربه إرنستو فالفيردي.



وينطلق موسم 2019-2020 الجمعة حيث يستهل برشلونة حملة الدفاع عن لقبه في مواجهة مضيفه أتلتيك بلباو.



وعزز برشلونة صفقاته إذ حصل على خدمات الفرنسي أنطوان جريزمان مقابل 120 مليون يورو هي قيمة البند الجزائي في عقد بطل العالم الذي رفض الانضمام الى الفريق الكاتالوني الصيف قبل الماضي قبل ان يبدل رأيه في نهاية الموسم المنصرم.



كما سارع برشلونة إلى الحصول على خدمات صانع ألعاب أياكس امستردام فرنكي دي يونج مقابل 75 مليون يورو بعد ان تألق في صفوف أياكس امستردام حيث ساهم ببلوغ الأخير الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.



وقد لا يكتفي الفريق الكاتالوني عند هذا الحد لأنه دخل في مفاوضات وان كانت معقدة مع باريس سان جرمان لاستعادة نجمه البرازيلي نيمار في صفقة قد تشهد انتقال مواطن الأخير فيليبي كوتينيو وربما لاعبين آخرين في الاتجاه المعاكس.



في المقابل، لم يتردد أتلتيكو مدريد الذي لعب الأدوار الأولى محليا وقاريا في السنوات الأخيرة وفرض نفسه منافسا أساسيا على الصعيدين، في التعاقد مع اكتشاف الموسم في الدوري البرتغالي وتحديدا في بنفيكا الجناح جواو فيليكس الذي كانت تتهافت عليه أبرز الاندية الأوروبية، فدفع 126 مليون يورو من اجل ذلك.



وبات انتقال جواو فيليكس رابع أغلى صفقة في العالم بعد نيمار والفرنسيين كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي.